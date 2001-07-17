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Раздел: Общество  
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Названы страны, в которых киевляне отдыхают чаще всего

Названы страны, в которых киевляне отдыхают чаще всегоТурция находится на пике популярности.

Самыми популярными местами отдыха у киевлян являются Турция, Греция и Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"В период летних отпусков киевляне выбирают для отдыха Турцию, Грецию, Египет, Испанию, Черногорию и Хорватию. Это по чартерным рейсам. А по самостоятельным путешествиям, без привлечения туроператоров, сейчас у нас популярны Италия, Франция, Словакия, Венгрия, а также Чехия", - сообщил глава Департамента туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

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 Теги: страны, Киев

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Сегодня, 13:07 » Автор: Анна Мартынова
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