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Названы страны, в которых киевляне отдыхают чаще всего

Названы страны, в которых киевляне отдыхают чаще всего

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Опубликован список стран, в которые чаще всего ездят украинцы В новой статистике также представлены страны, из которых в Украину приезжает больше всего иностранцев.