Раздел: Общество
Названы страны, в которых киевляне отдыхают чаще всего
Турция находится на пике популярности.
Самыми популярными местами отдыха у киевлян являются Турция, Греция и Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"В период летних отпусков киевляне выбирают для отдыха Турцию, Грецию, Египет, Испанию, Черногорию и Хорватию. Это по чартерным рейсам. А по самостоятельным путешествиям, без привлечения туроператоров, сейчас у нас популярны Италия, Франция, Словакия, Венгрия, а также Чехия", - сообщил глава Департамента туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.
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Самыми популярными местами отдыха у киевлян являются Турция, Греция и Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"В период летних отпусков киевляне выбирают для отдыха Турцию, Грецию, Египет, Испанию, Черногорию и Хорватию. Это по чартерным рейсам. А по самостоятельным путешествиям, без привлечения туроператоров, сейчас у нас популярны Италия, Франция, Словакия, Венгрия, а также Чехия", - сообщил глава Департамента туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.
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