Раздел: Общество
Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол
Лестница впечатлила жителей города.
В Киеве после реконструкции открыли лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил мэр города Виталий Кличко на открытии объекта, сообщает его пресс-служба.
Длина лестницы составляет более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.
В рамках ремонтных работ также благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили Wi-Fi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.
В парке Киева появился большой лабиринт: фотофакт
Отметим, лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников.
Планируется, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.
Читайте также: В Киеве открыли обновленную лестницу с Пейзажной аллеи
Киевляне уже успели оценить реконструкцию и оставили свои положительные отзывы в сети. "Красота", "Огонь", "Супер!", "Вау", "Красиво", - отметили они.
В Киеве после реконструкции открыли лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил мэр города Виталий Кличко на открытии объекта, сообщает его пресс-служба.
Длина лестницы составляет более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.
В рамках ремонтных работ также благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили Wi-Fi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.
В парке Киева появился большой лабиринт: фотофакт
Отметим, лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников.
Планируется, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.
Читайте также: В Киеве открыли обновленную лестницу с Пейзажной аллеи
Киевляне уже успели оценить реконструкцию и оставили свои положительные отзывы в сети. "Красота", "Огонь", "Супер!", "Вау", "Красиво", - отметили они.
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