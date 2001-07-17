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Раздел: Общество  
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Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на ПодолЛестница впечатлила жителей города.

В Киеве после реконструкции открыли лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил мэр города Виталий Кличко на открытии объекта, сообщает его пресс-служба.

Длина лестницы составляет более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол


В рамках ремонтных работ также благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили Wi-Fi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол
Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол


В парке Киева появился большой лабиринт: фотофакт
Отметим, лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников.

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол


Планируется, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол


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Киевляне уже успели оценить реконструкцию и оставили свои положительные отзывы в сети. "Красота", "Огонь", "Супер!", "Вау", "Красиво", - отметили они.

Как выглядит новая лестница, ведущая с Пейзажной Аллеи на Подол
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 Теги: Киев, лестница

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Сегодня, 14:56 » Автор: Анна Мартынова
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