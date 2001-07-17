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Раздел: Общество  
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Стало известно, когда в Киев прибудет первая баржа с херсонскими арбузами

Стало известно, когда в Киев прибудет первая баржа с херсонскими арбузамиПривезут 500 тонн ягод.

Первая в этом году баржа с херсонскими арбузами будет отправлена в Киев 1-8 августа - в период их оптимального созревания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Партия арбузов весом 500 тонн будет доставлена в специальных охлаждающих контейнерах на несамоходном судне, а дальше они будут попадать на полки столичных супермаркетов.

Это стало возможным благодаря внедрению в прошлом году пилотного проекта, цель которого улучшить качество плодово-овощной продукции в торговых сетях Украины, уменьшить затраты на логистику и наладить сбыт мелким фермерам Херсонской области.

Отмечается, что речные перевозки дешевле автомобильных. Кроме того, будут применены современные международные стандарты логистики и упаковки, а потребители получат более качественные и свежие арбузы.

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Как рассказал ранее председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, для развития аграрного сектора был заключен меморандум о сотрудничестве с компанией «Нибулон», которая в Голопристанском районе построит портово-элеваторную инфраструктуру.
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 Теги: Киев, арбуз

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Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
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