Стало известно, когда в Киев прибудет первая баржа с херсонскими арбузами

Привезут 500 тонн ягод.



Первая в этом году баржа с херсонскими арбузами будет отправлена в Киев 1-8 августа - в период их оптимального созревания, передает



Партия арбузов весом 500 тонн будет доставлена в специальных охлаждающих контейнерах на несамоходном судне, а дальше они будут попадать на полки столичных супермаркетов.



Это стало возможным благодаря внедрению в прошлом году пилотного проекта, цель которого улучшить качество плодово-овощной продукции в торговых сетях Украины, уменьшить затраты на логистику и наладить сбыт мелким фермерам Херсонской области.



Отмечается, что речные перевозки дешевле автомобильных. Кроме того, будут применены современные международные стандарты логистики и упаковки, а потребители получат более качественные и свежие арбузы.



Читайте также: В Киеве утвердили проект строительства метро на «Виноградарь»



Как рассказал ранее председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, для развития аграрного сектора был заключен меморандум о сотрудничестве с компанией «Нибулон», которая в Голопристанском районе построит портово-элеваторную инфраструктуру. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первая в этом году баржа с херсонскими арбузами будет отправлена в Киев 1-8 августа - в период их оптимального созревания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев Партия арбузов весом 500 тонн будет доставлена в специальных охлаждающих контейнерах на несамоходном судне, а дальше они будут попадать на полки столичных супермаркетов.Это стало возможным благодаря внедрению в прошлом году пилотного проекта, цель которого улучшить качество плодово-овощной продукции в торговых сетях Украины, уменьшить затраты на логистику и наладить сбыт мелким фермерам Херсонской области.Отмечается, что речные перевозки дешевле автомобильных. Кроме того, будут применены современные международные стандарты логистики и упаковки, а потребители получат более качественные и свежие арбузы.Как рассказал ранее председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, для развития аграрного сектора был заключен меморандум о сотрудничестве с компанией «Нибулон», которая в Голопристанском районе построит портово-элеваторную инфраструктуру.



