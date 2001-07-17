Раздел: Общество
В Киеве вновь будет гроза
В городе возможны пробки.
В Киеве в ближайший час и до конца дня, 18 июля 2018 года, ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июля возможна гроза", - говорится в сообщении Киевгоргосадминистрации.
Киевлянам советуют в случае усиления ветра закрыть все двери, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем укрытии.
Читайте также: В Киеве активисты принесли мусор к зданию полиции
Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и шквалах по Украине. В частности, сегодня ожидаются шквалы в южных регионах страны. Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных ливней на западе страны уровень воды в реках будет подниматься.
В Киеве в ближайший час и до конца дня, 18 июля 2018 года, ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июля возможна гроза", - говорится в сообщении Киевгоргосадминистрации.
Киевлянам советуют в случае усиления ветра закрыть все двери, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем укрытии.
Читайте также: В Киеве активисты принесли мусор к зданию полиции
Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и шквалах по Украине. В частности, сегодня ожидаются шквалы в южных регионах страны. Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных ливней на западе страны уровень воды в реках будет подниматься.
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