» » В Киеве вновь будет гроза
Раздел: Общество  
0

В Киеве вновь будет гроза

В Киеве вновь будет грозаВ городе возможны пробки.

В Киеве в ближайший час и до конца дня, 18 июля 2018 года, ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июля возможна гроза", - говорится в сообщении Киевгоргосадминистрации.

Киевлянам советуют в случае усиления ветра закрыть все двери, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем укрытии.

Читайте также: В Киеве активисты принесли мусор к зданию полиции

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и шквалах по Украине. В частности, сегодня ожидаются шквалы в южных регионах страны. Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных ливней на западе страны уровень воды в реках будет подниматься.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, гроза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
     367
     0

Похожие новости по теме

В Киеве объявлено штормовое предупреждение В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

На Киев надвигается гроза На Киев надвигается гроза

Сейчас в Киеве ветрено.

Власти предупредили киевлян о надвигающемся урагане Власти предупредили киевлян о надвигающемся урагане

Жителей столицы предупреждают о возможных ливнях и шквалах ветра.

В Киеве ожидается сильная гроза В Киеве ожидается сильная гроза

Киевлян предупредили о резкой смене погоды.

Киевлян предупредили о надвигающемся урагане Киевлян предупредили о надвигающемся урагане

В частности, в ближайший час в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх