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Раздел: Общество  
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В оккупированном Крыму составили список "крымоненависников"

В оккупированном Крыму составили список "крымоненависников"Список опубликуют на сайте крымской палаты.

Общественная палата Крыма составила список лиц, которые публично заявляли, что не согласны с аннексией полуострова, и не признают его российский статус. В него попали политические деятели, артисты, певцы и журналисты.

Об этом заявил председатель палаты Григорий Иоффе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По его словам, этот список будет периодически пополняться.

В нем уже есть писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной Рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.

Заместитель председателя подконтрольной Кремлю общественной палаты Крыма Александр Форманчук пояснил "Коммерсанту", что "крымское досье" создается для того, чтобы "проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей".

Форманчук считает, что "крымское досье" не будет аналогом "Миротворца", так как информацию не будут передавать в правоохранительные органы и не будут писать адреса и другие личные данные людей, которые оказались в списке.

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Кроме имен и фамилий лиц, в нем будут ссылки на цитаты о Крыме, из-за которых их включили в список.
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 Теги: Крым, крымоненависник, список

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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