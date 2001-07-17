Раздел: Общество
В оккупированном Крыму составили список "крымоненависников"
Список опубликуют на сайте крымской палаты.
Общественная палата Крыма составила список лиц, которые публично заявляли, что не согласны с аннексией полуострова, и не признают его российский статус. В него попали политические деятели, артисты, певцы и журналисты.
Об этом заявил председатель палаты Григорий Иоффе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его словам, этот список будет периодически пополняться.
В нем уже есть писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной Рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.
Заместитель председателя подконтрольной Кремлю общественной палаты Крыма Александр Форманчук пояснил "Коммерсанту", что "крымское досье" создается для того, чтобы "проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей".
Форманчук считает, что "крымское досье" не будет аналогом "Миротворца", так как информацию не будут передавать в правоохранительные органы и не будут писать адреса и другие личные данные людей, которые оказались в списке.
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Кроме имен и фамилий лиц, в нем будут ссылки на цитаты о Крыме, из-за которых их включили в список.
Общественная палата Крыма составила список лиц, которые публично заявляли, что не согласны с аннексией полуострова, и не признают его российский статус. В него попали политические деятели, артисты, певцы и журналисты.
Об этом заявил председатель палаты Григорий Иоффе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его словам, этот список будет периодически пополняться.
В нем уже есть писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной Рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.
Заместитель председателя подконтрольной Кремлю общественной палаты Крыма Александр Форманчук пояснил "Коммерсанту", что "крымское досье" создается для того, чтобы "проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей".
Форманчук считает, что "крымское досье" не будет аналогом "Миротворца", так как информацию не будут передавать в правоохранительные органы и не будут писать адреса и другие личные данные людей, которые оказались в списке.
Читайте также: Масштабный пожар в оккупированном Крыму: опубликованы кадры ЧП
Кроме имен и фамилий лиц, в нем будут ссылки на цитаты о Крыме, из-за которых их включили в список.
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