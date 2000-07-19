Раздел: Общество
В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта
Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства.
На Южном мостовом переходе в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 9 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечает "Киевавтодор", движение транспорта будет частично ограничено:
– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Столичного шоссе во второй полосе движения;
– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.
Читайте также: В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Также в своем сообщении корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
На Южном мостовом переходе в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 9 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечает "Киевавтодор", движение транспорта будет частично ограничено:
– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Столичного шоссе во второй полосе движения;
– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.
Читайте также: В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Также в своем сообщении корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
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