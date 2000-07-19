Раздел: Общество
В Украине запретили популярный лечебный препарат
Препарат не соответствует критериям качества.
В Украине временно запретили применять и продавать препарат для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Речь идет о жевательных таблетках "Кальций-Д3 Никомед Форте". Соответствующее распоряжение размещено на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Решение приняли в связи с отрицательным заключением о качестве.
Так, запретили препарат серии 11429329, 11433082 — "Кальций-Д3 Никомед Форте" в жевательных таблетках по 60 штук во флаконе, по одному флакону в картонной коробке производства Такеда АС, Норвегия.
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На данный момент все аптеки обязаны проверить свои склады на наличие запрещенного препарата. Если таблетки будут найдены, их должны изъять из обихода и поместить под карантин до следующего распоряжения госслужбы.
В Украине временно запретили применять и продавать препарат для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Речь идет о жевательных таблетках "Кальций-Д3 Никомед Форте". Соответствующее распоряжение размещено на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Решение приняли в связи с отрицательным заключением о качестве.
Так, запретили препарат серии 11429329, 11433082 — "Кальций-Д3 Никомед Форте" в жевательных таблетках по 60 штук во флаконе, по одному флакону в картонной коробке производства Такеда АС, Норвегия.
Читайте также: [url=http://hronika.info/fR32Zd52SL1.php?mod=editnews&action=list]В Киеве протестуют против сноса киосков с прессой[/url]
На данный момент все аптеки обязаны проверить свои склады на наличие запрещенного препарата. Если таблетки будут найдены, их должны изъять из обихода и поместить под карантин до следующего распоряжения госслужбы.
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