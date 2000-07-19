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Раздел: Общество  
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В Киеве депутаты отказались запрещать повышать стоимость проезда

В Киеве депутаты отказались запрещать повышать стоимость проезда Большинство депутатов воздержалось.

Депутаты на заседании Киевского городского совета не поддержали решение о запрете повышения цен на проезд в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Так, депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк внес проект решения о введении запрета на повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве к внедрению автоматизовнои системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".

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Депутаты не поддержали это решение. За проголосовали только 24 депутата, против 0, воздержались 26. Впоследствии секретарь Киевсовета Владимир Прокопов еще раз попытался вернуть это решение в повестку дня, это также не было принято.
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 Теги: Киев, повышение проезда

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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