Раздел: Общество
В Киеве депутаты отказались запрещать повышать стоимость проезда
Большинство депутатов воздержалось.
Депутаты на заседании Киевского городского совета не поддержали решение о запрете повышения цен на проезд в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк внес проект решения о введении запрета на повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве к внедрению автоматизовнои системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".
Читайте также: Перевозчики назвали оптимальную стоимость проезда в Киеве
Депутаты не поддержали это решение. За проголосовали только 24 депутата, против 0, воздержались 26. Впоследствии секретарь Киевсовета Владимир Прокопов еще раз попытался вернуть это решение в повестку дня, это также не было принято.
Депутаты на заседании Киевского городского совета не поддержали решение о запрете повышения цен на проезд в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк внес проект решения о введении запрета на повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве к внедрению автоматизовнои системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".
Читайте также: Перевозчики назвали оптимальную стоимость проезда в Киеве
Депутаты не поддержали это решение. За проголосовали только 24 депутата, против 0, воздержались 26. Впоследствии секретарь Киевсовета Владимир Прокопов еще раз попытался вернуть это решение в повестку дня, это также не было принято.
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