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Раздел: Общество  
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Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки»

Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки»Авто оставили прямо на тротуаре.

В сети показали очередные факты вопиющего нарушения правил парковки в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, Telegam-канале DTP KIEV INFO опубликовано фото авто, припаркованного прямо на тротуаре. Отмечается, что снимок был сделан на проспекте Алишера Навои.

"Алишера навои 69,а потом обижаются почему не любят бляхи", - отмечается в подписи к фото.

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В сообществе КИЕВ LIFE обратили внимание на то, что припаркованные на тротуарах авто усложняют и без того не легкую жизнь людей с ограниченными возможностями и опубликовали видео, как несколько молодых людей переносят инвалидную коляску над машинами.

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 Теги: герой парковки, Киев

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Сегодня, 15:24 » Автор: Анна Мартынова
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