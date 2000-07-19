Раздел: Общество
Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки»
Авто оставили прямо на тротуаре.
В сети показали очередные факты вопиющего нарушения правил парковки в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, Telegam-канале DTP KIEV INFO опубликовано фото авто, припаркованного прямо на тротуаре. Отмечается, что снимок был сделан на проспекте Алишера Навои.
"Алишера навои 69,а потом обижаются почему не любят бляхи", - отмечается в подписи к фото.
Читайте также: Очередной «герой парковки» возмутил жителей Киева
В сообществе КИЕВ LIFE обратили внимание на то, что припаркованные на тротуарах авто усложняют и без того не легкую жизнь людей с ограниченными возможностями и опубликовали видео, как несколько молодых людей переносят инвалидную коляску над машинами.
В сети показали очередные факты вопиющего нарушения правил парковки в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, Telegam-канале DTP KIEV INFO опубликовано фото авто, припаркованного прямо на тротуаре. Отмечается, что снимок был сделан на проспекте Алишера Навои.
"Алишера навои 69,а потом обижаются почему не любят бляхи", - отмечается в подписи к фото.
Читайте также: Очередной «герой парковки» возмутил жителей Киева
В сообществе КИЕВ LIFE обратили внимание на то, что припаркованные на тротуарах авто усложняют и без того не легкую жизнь людей с ограниченными возможностями и опубликовали видео, как несколько молодых людей переносят инвалидную коляску над машинами.
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