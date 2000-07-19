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Раздел: Общество  
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В Киеве может увеличиться количество бездомных

В Киеве может увеличиться количество бездомных Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи бездомных.

В столице Украины стремительно растет количество бездомных граждан. Так, по данным департамента соцполитики КГГА, только два года назад на учете в центре бездомных оказали помощь 1258 людям, нуждающимся в восстановлении документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

За прошлый год таких людей было 1555. В департаменте рассказали, что при этом реальный показатель нуждающихся в восстановлении документов и помощи в разы выше – многие просто не обращаются в Центр.

Как рассказала глава института реформ и развития Киева Александра Вовченко, людей, нуждающихся в месте жительства, может быть около сотни тысяч.

«Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи человек. Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве. Часть из них приехала с Востока», – говорит Вовченко.

Эксперт уверила, что ситуация ещё осложнится, поскольку количество бездомных продолжит расти. Главной причиной такого заявления является война, резюмирует эксперт. Также в причинах Вовченко отметила рост цен и падающий уровень доходов. Люди просто становятся бездомными из-за ситуации в стране.

По словам социолога Ирины Бекешкиной, не редки и случаи, при которых люди оказываются на улице из-за мошеннических схем.

«У людей под видом различных махинаций отбирают жилье, и человек просто остается без крыши над головой. Такие случаи, к сожалению, не единичны», – рассказала женщина.

В это же время жители столицы негодуют: бездомных стало слишком много. Они устраивают в парках, скверах и на вокзалах, а также оккупируют центральные улицы.

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Однако, эксперты считают, что ситуацию можно спасти, но к решению проблемы нужно подходить глобально.
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 Теги: Киев, бездомные

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Сегодня, 16:45 » Автор: Анна Мартынова
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