Раздел: Общество
В Киеве может увеличиться количество бездомных
Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи бездомных.
В столице Украины стремительно растет количество бездомных граждан. Так, по данным департамента соцполитики КГГА, только два года назад на учете в центре бездомных оказали помощь 1258 людям, нуждающимся в восстановлении документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
За прошлый год таких людей было 1555. В департаменте рассказали, что при этом реальный показатель нуждающихся в восстановлении документов и помощи в разы выше – многие просто не обращаются в Центр.
Как рассказала глава института реформ и развития Киева Александра Вовченко, людей, нуждающихся в месте жительства, может быть около сотни тысяч.
«Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи человек. Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве. Часть из них приехала с Востока», – говорит Вовченко.
Эксперт уверила, что ситуация ещё осложнится, поскольку количество бездомных продолжит расти. Главной причиной такого заявления является война, резюмирует эксперт. Также в причинах Вовченко отметила рост цен и падающий уровень доходов. Люди просто становятся бездомными из-за ситуации в стране.
По словам социолога Ирины Бекешкиной, не редки и случаи, при которых люди оказываются на улице из-за мошеннических схем.
«У людей под видом различных махинаций отбирают жилье, и человек просто остается без крыши над головой. Такие случаи, к сожалению, не единичны», – рассказала женщина.
В это же время жители столицы негодуют: бездомных стало слишком много. Они устраивают в парках, скверах и на вокзалах, а также оккупируют центральные улицы.
Читайте также: Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки»
Однако, эксперты считают, что ситуацию можно спасти, но к решению проблемы нужно подходить глобально.
В столице Украины стремительно растет количество бездомных граждан. Так, по данным департамента соцполитики КГГА, только два года назад на учете в центре бездомных оказали помощь 1258 людям, нуждающимся в восстановлении документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
За прошлый год таких людей было 1555. В департаменте рассказали, что при этом реальный показатель нуждающихся в восстановлении документов и помощи в разы выше – многие просто не обращаются в Центр.
Как рассказала глава института реформ и развития Киева Александра Вовченко, людей, нуждающихся в месте жительства, может быть около сотни тысяч.
«Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи человек. Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве. Часть из них приехала с Востока», – говорит Вовченко.
Эксперт уверила, что ситуация ещё осложнится, поскольку количество бездомных продолжит расти. Главной причиной такого заявления является война, резюмирует эксперт. Также в причинах Вовченко отметила рост цен и падающий уровень доходов. Люди просто становятся бездомными из-за ситуации в стране.
По словам социолога Ирины Бекешкиной, не редки и случаи, при которых люди оказываются на улице из-за мошеннических схем.
«У людей под видом различных махинаций отбирают жилье, и человек просто остается без крыши над головой. Такие случаи, к сожалению, не единичны», – рассказала женщина.
В это же время жители столицы негодуют: бездомных стало слишком много. Они устраивают в парках, скверах и на вокзалах, а также оккупируют центральные улицы.
Читайте также: Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки»
Однако, эксперты считают, что ситуацию можно спасти, но к решению проблемы нужно подходить глобально.
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