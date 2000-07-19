В Раду внесут законопроект о юстиции для ребенка

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В воспитании детей всё сложно и непредсказуемо, многие родители допускают миллион ошибок, которые потом невозможно исправить. Существует три «табу», к которым стоит прислушаться и не отступать от этих правил на протяжении всего периода воспитания детей. Эти три правила совсем несложные, но выполнить их - непосильная задача