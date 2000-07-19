Раздел: Общество
В Раду внесут законопроект о юстиции для ребенка
Работа над новым законопроектом будет продолжаться в течение лета.
В сентябре в Верховную раду будет внесен новый законопроект о защите прав ребенка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства и нарушившего законодательство.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам нардепа, пока законодательство преимущественно направлено на решение прав взрослого человека.
"У нас недостаточно законодательства, ведь оно направлено на решение прав взрослого человека. А нам надо обязательно учитывать специфику ребенка, который развивается, и многие понятия не понимает. Мы обязательно должны учесть переходный возраст ребенка, его психику. Поэтому в Минюсте пока создан координационный совет, который разрабатывает юстицию для детей. Уже наработан костяк закона, мы планируем его с сентября вносить в парламент", - рассказала Луценко.
"Это закон о политике государства в вопросе защиты прав ребенка, который попадает в сложные жизненные обстоятельства и вступившего в контакт с законом. Мы сейчас хотим услышать мнение специальной среды, хотим проговорить нюансы. Например, нужен семейный суд в Украине, вопросы будут в нем рассматриваться. Проще сказать, в Украине будут разработаны правила того, как работать с ребенком преступником, ребенком-свидетелем, ребенком-потерпевшим. Будут прописаны все эти правила: специально обученные судьи, специально обученные адвокаты и полицейские", - сообщила Луценко.
Она отметила что в УПК, в частности, не указан целый ряд правил ведения судебного процесса с участием несовершеннолетних.
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"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает некоторые нюансы, связанные с несовершеннолетними. Например, ребенок стал преступником в силу того, что он, например, вырос в семье, где было насилие, она скопировал поведение своего отца и перенес это на отношения в обществе. Этот процесс должен быть закрыт или открыт? Должно ли быть учтено мнение ребенка, когда в суде будут отстаиваться его права? Должно ли государство предоставить юридическую помощь? Как должен разговаривать такой адвокат? Должны ли у него быть навыки общения с несовершеннолетним ребенком? Конечно должны. Уголовно-процессуальный кодекс сегодня об этом не говорит", -добавила депутат.
В сентябре в Верховную раду будет внесен новый законопроект о защите прав ребенка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства и нарушившего законодательство.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам нардепа, пока законодательство преимущественно направлено на решение прав взрослого человека.
"У нас недостаточно законодательства, ведь оно направлено на решение прав взрослого человека. А нам надо обязательно учитывать специфику ребенка, который развивается, и многие понятия не понимает. Мы обязательно должны учесть переходный возраст ребенка, его психику. Поэтому в Минюсте пока создан координационный совет, который разрабатывает юстицию для детей. Уже наработан костяк закона, мы планируем его с сентября вносить в парламент", - рассказала Луценко.
"Это закон о политике государства в вопросе защиты прав ребенка, который попадает в сложные жизненные обстоятельства и вступившего в контакт с законом. Мы сейчас хотим услышать мнение специальной среды, хотим проговорить нюансы. Например, нужен семейный суд в Украине, вопросы будут в нем рассматриваться. Проще сказать, в Украине будут разработаны правила того, как работать с ребенком преступником, ребенком-свидетелем, ребенком-потерпевшим. Будут прописаны все эти правила: специально обученные судьи, специально обученные адвокаты и полицейские", - сообщила Луценко.
Она отметила что в УПК, в частности, не указан целый ряд правил ведения судебного процесса с участием несовершеннолетних.
Читайте также: В Минобороны хотят отдельный законопроект о публичных закупках
"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает некоторые нюансы, связанные с несовершеннолетними. Например, ребенок стал преступником в силу того, что он, например, вырос в семье, где было насилие, она скопировал поведение своего отца и перенес это на отношения в обществе. Этот процесс должен быть закрыт или открыт? Должно ли быть учтено мнение ребенка, когда в суде будут отстаиваться его права? Должно ли государство предоставить юридическую помощь? Как должен разговаривать такой адвокат? Должны ли у него быть навыки общения с несовершеннолетним ребенком? Конечно должны. Уголовно-процессуальный кодекс сегодня об этом не говорит", -добавила депутат.
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