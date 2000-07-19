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Раздел: Общество  
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Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его смерти

Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его смертиАдвокат встретился с Сенцовым 19 июля.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерти.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую ​​информацию и фильтровать ее. А по слухам о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Динзе.

Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.

"Мы общались через стекло. Он передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму. Он пытается следить из разных источников по крымским делами", - отметил Динзе.

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Как сообщалось, Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову за то, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".
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 Теги: Олег Сенцов, слухи, смерть

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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