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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько киевляне будут платить за свет и отопление с 1 августа

Стало известно, сколько киевляне будут платить за свет и отопление с 1 августаОбнародованы новые тарифы.

В Киеве установили новые тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электричества и тепла с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они начнут действовать с 1 августа до 31 декабря 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Согласно данным на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы существенно снизились.

Таким образом тариф на отпуск электрической энергии на киевских ТЭЦ- 5 и ТЭЦ – 6 с 1 августа равен 182,32 грн за 1 кВт в год без НДС.

Тарифы на производство тепловой энергии будут такими:

для населения — 783,09 грн за 1 Гкал (без НДС); (1105,14 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)

для религиозных организаций — 476,04 грн за 1 Гкал (без НДС); (624,78 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)

для бюджетных учреждений - 1185,21 грн за 1 Гкал (без НДС); (1329,98 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)

для других потребителей — 1184, 587 грн за 1 Гкал (без НДС). (1419,13 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)

Тарифы на производство тепловой энергии – часть общего тарифа для потребителей. В целом он состоит из тарифа на производство, транспортировку и поставку энергии.

Таким образом, изменения в любом случае повлияют на конечную цену для потребителей. При этом в сторону снижения или увеличения пока сказать сложно, ведь нет информации по двум другим составляющим.

При этом ранее в НКРЭКУ заявляли, что конечная стоимость тепла может незначительно увеличиться для киевлян с августа.

В то же время в пресс-службе комиссии пояснили, что каким будет конечный тариф они на данный момент не знают, так как его должна утвердить местная власть, т.е. КГГА.

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"Если одна составляющая снизилась, то может другие вырастут. Сейчас это вопрос к местной власти, мы определяем только составляющие тарифа", - рассказали в пресс-службе.
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 Теги: Киев, отопление

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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