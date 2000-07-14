Стало известно, сколько киевляне будут платить за свет и отопление с 1 августа

Обнародованы новые тарифы.



В Киеве установили новые тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электричества и тепла с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они начнут действовать с 1 августа до 31 декабря 2018 года, передает



Согласно данным на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы существенно снизились.



Таким образом тариф на отпуск электрической энергии на киевских ТЭЦ- 5 и ТЭЦ – 6 с 1 августа равен 182,32 грн за 1 кВт в год без НДС.



Тарифы на производство тепловой энергии будут такими:



для населения — 783,09 грн за 1 Гкал (без НДС); (1105,14 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)



для религиозных организаций — 476,04 грн за 1 Гкал (без НДС); (624,78 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)



для бюджетных учреждений - 1185,21 грн за 1 Гкал (без НДС); (1329,98 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)



для других потребителей — 1184, 587 грн за 1 Гкал (без НДС). (1419,13 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)



Тарифы на производство тепловой энергии – часть общего тарифа для потребителей. В целом он состоит из тарифа на производство, транспортировку и поставку энергии.



Таким образом, изменения в любом случае повлияют на конечную цену для потребителей. При этом в сторону снижения или увеличения пока сказать сложно, ведь нет информации по двум другим составляющим.



При этом ранее в НКРЭКУ заявляли, что конечная стоимость тепла может незначительно увеличиться для киевлян с августа.



В то же время в пресс-службе комиссии пояснили, что каким будет конечный тариф они на данный момент не знают, так как его должна утвердить местная власть, т.е. КГГА.



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"Если одна составляющая снизилась, то может другие вырастут. Сейчас это вопрос к местной власти, мы определяем только составляющие тарифа", - рассказали в пресс-службе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве установили новые тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электричества и тепла с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они начнут действовать с 1 августа до 31 декабря 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель Согласно данным на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы существенно снизились.Таким образом тариф на отпуск электрической энергии на киевских ТЭЦ- 5 и ТЭЦ – 6 с 1 августа равен 182,32 грн за 1 кВт в год без НДС.Тарифы на производство тепловой энергии будут такими:для населения — 783,09 грн за 1 Гкал (без НДС); (1105,14 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)для религиозных организаций — 476,04 грн за 1 Гкал (без НДС); (624,78 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)для бюджетных учреждений - 1185,21 грн за 1 Гкал (без НДС); (1329,98 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)для других потребителей — 1184, 587 грн за 1 Гкал (без НДС). (1419,13 грн за 1 Гкал было до 1 августа 2018 года)Тарифы на производство тепловой энергии – часть общего тарифа для потребителей. В целом он состоит из тарифа на производство, транспортировку и поставку энергии.Таким образом, изменения в любом случае повлияют на конечную цену для потребителей. При этом в сторону снижения или увеличения пока сказать сложно, ведь нет информации по двум другим составляющим.При этом ранее в НКРЭКУ заявляли, что конечная стоимость тепла может незначительно увеличиться для киевлян с августа.В то же время в пресс-службе комиссии пояснили, что каким будет конечный тариф они на данный момент не знают, так как его должна утвердить местная власть, т.е. КГГА."Если одна составляющая снизилась, то может другие вырастут. Сейчас это вопрос к местной власти, мы определяем только составляющие тарифа", - рассказали в пресс-службе.



