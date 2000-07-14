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Раздел: Общество  
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В Киеве подсветят красным пешеходный мост: названа причина

В Киеве подсветят красным пешеходный мост: названа причинаПройдет акция в поддержку людей с инвалидностью.

Вечером 20 июля в столице состоится акция в поддержку людей с инвалидностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В рамках акции пешеходный мост через Днепр подсветят красным – в знак поддержки людей с инвалидностью.

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Красная подсветка на мосту включится на два часа - с 20.30 до 22.30.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
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