Раздел: Общество
В Киеве подсветят красным пешеходный мост: названа причина
Пройдет акция в поддержку людей с инвалидностью.
Вечером 20 июля в столице состоится акция в поддержку людей с инвалидностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В рамках акции пешеходный мост через Днепр подсветят красным – в знак поддержки людей с инвалидностью.
Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Красная подсветка на мосту включится на два часа - с 20.30 до 22.30.
Вечером 20 июля в столице состоится акция в поддержку людей с инвалидностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В рамках акции пешеходный мост через Днепр подсветят красным – в знак поддержки людей с инвалидностью.
Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Красная подсветка на мосту включится на два часа - с 20.30 до 22.30.
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