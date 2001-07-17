» » В Киеве появится памятник аргентинскому генералу
Раздел: Общество  
0

В Киеве появится памятник аргентинскому генералу

В Киеве появится памятник аргентинскому генералуПамятник планируют установить до конца года.

В сквере на улице Федорова в Киеве установят памятник аргентинскому генералу Хосе де Сан-Мартину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Памятник установят для увековечения памяти освободителя Аргентинской Республики, а также для укрепления дружеских отношений и расширение контактов между нашими странами.

«Выполнение работ, предусмотренных настоящим решением, будет осуществляться за счет внебюджетных средств, не запрещенных законодательством», - говорится в распоряжении КГГА.

Читайте также: Возле киевского ЗАГСа установят памятник влюбленным

Известно, что Хосе де Сан-Мартин был одним из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в 1810-1826 гг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, памятник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:27 » Автор: Анна Мартынова
     453
     0

Похожие новости по теме

Возле киевского ЗАГСа установят памятник влюбленным Возле киевского ЗАГСа установят памятник влюбленным

Проект памятника появится уже в июле.

В Киеве установят еще один памятник князю Владимиру В Киеве установят еще один памятник князю Владимиру

В Киеве будет установлен памятник исторической фигуре.

В Севастополе установят 25-метровый памятник примирения В Севастополе установят 25-метровый памятник примирения

В пресс-службе уточнили, что монумент установят за счет средств Российского военно-исторического общества.

В Черноморске установят памятник украинскому «Хатико» В Черноморске установят памятник украинскому «Хатико»

В Черноморске появится памятник сенбернару, который более 10 лет ждал умершего хозяина.

В Сумах установят памятник чиновнику В Сумах установят памятник чиновнику

Необычный памятник скоро появится в городе Сумы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх