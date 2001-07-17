Раздел: Общество
В Киеве общественный транспорт изменит маршрут движения
Изменения в схемах движения будут действовать в течение нескольких дней.
В столице нескольким трамваям и троллейбусам изменили маршруты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
В связи с выполнением работ по ликвидации аварии теплосети по улице Бориспольская, 3 с 21 июля по 21 час. до 9 ч. 22 июля 2018 вносятся изменения в работу трамваев маршрутов №№22,28Д На этот период трамваи маршрута № 22 будут курсировать «Бульвар Перова - ст. м. «Позняки», «Бульвар Перова - ст. м. «Бориспольская», маршрута № 28Д «Ул. Милославская - ст. м. «Бориспольская», - сообщает Киевпастранс.
Также с 23 ч. 21 июля (ориентировочно) до 8 ч. 23 июля вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№12,91Н в связи с выполнением работ по реконструкции тепловой магистрали под ул. Жилянской.
Читайте также: В Киеве один из автобусов меняет маршрут движения
На этот период движение троллейбусов маршрутов №№ 12, 91н в направлении станции метро «Лыбидская» организовано с изменениями по трассе: до ул. Антоновича по действующей трассе, далее - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее по действующей трассе.
В столице нескольким трамваям и троллейбусам изменили маршруты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
В связи с выполнением работ по ликвидации аварии теплосети по улице Бориспольская, 3 с 21 июля по 21 час. до 9 ч. 22 июля 2018 вносятся изменения в работу трамваев маршрутов №№22,28Д На этот период трамваи маршрута № 22 будут курсировать «Бульвар Перова - ст. м. «Позняки», «Бульвар Перова - ст. м. «Бориспольская», маршрута № 28Д «Ул. Милославская - ст. м. «Бориспольская», - сообщает Киевпастранс.
Также с 23 ч. 21 июля (ориентировочно) до 8 ч. 23 июля вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№12,91Н в связи с выполнением работ по реконструкции тепловой магистрали под ул. Жилянской.
Читайте также: В Киеве один из автобусов меняет маршрут движения
На этот период движение троллейбусов маршрутов №№ 12, 91н в направлении станции метро «Лыбидская» организовано с изменениями по трассе: до ул. Антоновича по действующей трассе, далее - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее по действующей трассе.
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