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Раздел: Общество  
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В Киеве общественный транспорт изменит маршрут движения

В Киеве общественный транспорт изменит маршрут движенияИзменения в схемах движения будут действовать в течение нескольких дней.

В столице нескольким трамваям и троллейбусам изменили маршруты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

В связи с выполнением работ по ликвидации аварии теплосети по улице Бориспольская, 3 с 21 июля по 21 час. до 9 ч. 22 июля 2018 вносятся изменения в работу трамваев маршрутов №№22,28Д На этот период трамваи маршрута № 22 будут курсировать «Бульвар Перова - ст. м. «Позняки», «Бульвар Перова - ст. м. «Бориспольская», маршрута № 28Д «Ул. Милославская - ст. м. «Бориспольская», - сообщает Киевпастранс.

Также с 23 ч. 21 июля (ориентировочно) до 8 ч. 23 июля вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№12,91Н в связи с выполнением работ по реконструкции тепловой магистрали под ул. Жилянской.

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На этот период движение троллейбусов маршрутов №№ 12, 91н в направлении станции метро «Лыбидская» организовано с изменениями по трассе: до ул. Антоновича по действующей трассе, далее - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее по действующей трассе.
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 Теги: Киев, общественный транспорт

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Сегодня, 10:23 » Автор: Ирина Шевченко
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