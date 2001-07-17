Раздел: Общество
Сквер в Киеве хотят назвать в честь Шеремета
Сквер находится на пересечении улицы Стрелецкой и Рейтерской.
Управление по экологии и природным ресурсам Киевской горадминистрации подала проект решения о предоставлении одному из киевских скверов имени журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщается на Facebook-странице управления, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Читайте также: В Киеве сквер хотят переименовать в честь Кузьмы Скрябина
Российский и белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. В его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодня так и не нашли.
Управление по экологии и природным ресурсам Киевской горадминистрации подала проект решения о предоставлении одному из киевских скверов имени журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщается на Facebook-странице управления, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Читайте также: В Киеве сквер хотят переименовать в честь Кузьмы Скрябина
Российский и белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. В его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодня так и не нашли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
87
0
Также советуем посмотреть
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
Оставьте свой комментарий