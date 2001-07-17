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Раздел: Общество  
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Сквер в Киеве хотят назвать в честь Шеремета

Сквер в Киеве хотят назвать в честь ШереметаСквер находится на пересечении улицы Стрелецкой и Рейтерской.

Управление по экологии и природным ресурсам Киевской горадминистрации подала проект решения о предоставлении одному из киевских скверов имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

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Российский и белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. В его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодня так и не нашли.
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 Теги: Киев, Шеремет

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Сегодня, 11:53 » Автор: Ирина Шевченко
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