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Раздел: Общество  
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"Укртелеком" планирует заменить проводную связь мобильной

"Укртелеком" планирует заменить проводную связь мобильнойПилотный проект запустят в августе.

ОАО "Укртелеком" запускает пилотный проект по замене проводной телефонной связи на мобильную.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Данное разрешение выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Решение будет реализовано с помощью оператора "ТриМоб". У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется - это телефонный аппарат. Телефон нового образца можно приобрести или взять в аренду за 1 грн/мес. Такое предложение доступно как физическим, так и юридическим лицам", - сказано в сообщении. Пилотный проект запустят в августе и продлится он три месяца.

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"В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать конвергентные решения и в других регионах, жителей которых необходимо обеспечить общедоступных телекомуслуг", - отметили в "Укртелеком".
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 Теги: Укртелеком, мобильная связь

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Сегодня, 16:10 » Автор: Ирина Шевченко
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