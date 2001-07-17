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Раздел: Общество  
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Очередная автохамка возмутила киевлян своей парковкой

Очередная автохамка возмутила киевлян своей парковкойВодитель автомобиля оставила его прямо на дороге.

В субботу, 21 июля, в Оболонском районе Киева заметили очередное авто, которое его владелец решил припарковать прямо на проезжей части.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram канале "Ху**ый Киев", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщают в комментарии к фото, недалеко от станции метро "Минская" водитель автомобиля оставила его на дороге и куда-то ушла.

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"ТП на Минской просто бросила машину и упиз***а (ушла) куда-то. На маникюр головного мозга, наверное", – не стесняются в выражениях авторы поста.

Очередная автохамка возмутила киевлян своей парковкой
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 Теги: парковка, Киев

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Сегодня, 16:33 » Автор: Ирина Шевченко
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