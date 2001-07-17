Раздел: Общество
Очередная автохамка возмутила киевлян своей парковкой
Водитель автомобиля оставила его прямо на дороге.
В субботу, 21 июля, в Оболонском районе Киева заметили очередное авто, которое его владелец решил припарковать прямо на проезжей части.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram канале "Ху**ый Киев", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщают в комментарии к фото, недалеко от станции метро "Минская" водитель автомобиля оставила его на дороге и куда-то ушла.
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"ТП на Минской просто бросила машину и упиз***а (ушла) куда-то. На маникюр головного мозга, наверное", – не стесняются в выражениях авторы поста.
В субботу, 21 июля, в Оболонском районе Киева заметили очередное авто, которое его владелец решил припарковать прямо на проезжей части.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram канале "Ху**ый Киев", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщают в комментарии к фото, недалеко от станции метро "Минская" водитель автомобиля оставила его на дороге и куда-то ушла.
Читайте также: В киевском магазине обнаружили йогурт с плесенью
"ТП на Минской просто бросила машину и упиз***а (ушла) куда-то. На маникюр головного мозга, наверное", – не стесняются в выражениях авторы поста.
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