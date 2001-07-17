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Раздел: Общество  
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В России провели акцию в защиту Сенцова

В России провели акцию в защиту СенцоваАкцию провели активисты московского отделения "Открытой России".

В Москве рядом со зданием правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что акцию провели активисты московского отделения "Открытой России" с требованием освободить всех политзаключенных.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

5 июля двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".

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19 июля стало известно, что Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову в том, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".
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 Теги: Россия, Сенцов, акция

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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