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Раздел: Общество  
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Украинцам хотят запретить продажу кошек и собак

Украинцам хотят запретить продажу кошек и собакЗа первый день петицию подписали всего лишь несколько десятков людей.

В Украине предлагают кардинально изменить ситуацию, которая сложилась из-за большого количества бездомных животных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства Петра Порошенко.

Так, инициатор петиции Максим Панчук, рекомендует запретить продажу кошек и собак.

По словам автора, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.

«Ее можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами», – добавил Панчук.

По его мнению, в результате значительно меньше станет покусанных людей и детей стаями бездомных собак. Также это сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.

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Чтобы на петицию обратили внимание нужно, чтобы ее поддержали 25 тысяч украинцев. Следует отметить, что за первый день петицию подписали всего лишь несколько десятков людей.
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 Теги: собака, кошка, Украина

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Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
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