Раздел: Общество
Украинцам хотят запретить продажу кошек и собак
За первый день петицию подписали всего лишь несколько десятков людей.
В Украине предлагают кардинально изменить ситуацию, которая сложилась из-за большого количества бездомных животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства Петра Порошенко.
Так, инициатор петиции Максим Панчук, рекомендует запретить продажу кошек и собак.
По словам автора, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.
«Ее можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами», – добавил Панчук.
По его мнению, в результате значительно меньше станет покусанных людей и детей стаями бездомных собак. Также это сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.
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Чтобы на петицию обратили внимание нужно, чтобы ее поддержали 25 тысяч украинцев. Следует отметить, что за первый день петицию подписали всего лишь несколько десятков людей.
В Украине предлагают кардинально изменить ситуацию, которая сложилась из-за большого количества бездомных животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства Петра Порошенко.
Так, инициатор петиции Максим Панчук, рекомендует запретить продажу кошек и собак.
По словам автора, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.
«Ее можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами», – добавил Панчук.
По его мнению, в результате значительно меньше станет покусанных людей и детей стаями бездомных собак. Также это сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.
Читайте также: Украинцам хотят запретить выходить из авто после остановки полицией
Чтобы на петицию обратили внимание нужно, чтобы ее поддержали 25 тысяч украинцев. Следует отметить, что за первый день петицию подписали всего лишь несколько десятков людей.
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