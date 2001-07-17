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Раздел: Общество  
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Комфорт за 8 гривен: в Киеве пассажирам пришлось толкать трамвай

Комфорт за 8 гривен: в Киеве пассажирам пришлось толкать трамвайТранспорт остановился из-за молнии.

На ул. Автозаводской пассажиры были вынуждены толкать трамвай, следовавший по маршруту №17. Об этом рассказал Василь Самченко, ехавший в трамвае, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

"Это комфорт и сервис за 8 гривен", - говорят пассажиры.

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Отмечается, что ЧП случилось из-за удара молнии: на линии выбило пробки, из-за чего остановился электротранспорт.
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 09:53 » Автор: Анна Мартынова
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