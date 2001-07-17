Раздел: Общество
По всей Украине объявлено штормовое предупреждение
Спокойно будет только на юге.
По всей Украине объявили штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Спасатели предупредили, что страну накроют сильные грозовые дожди, град и шквальный ветер.
"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что сегодня в Киеве будет переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25.
Читайте также: В Киеве выросло количество бездомных
Также в ГосЧС подчеркнули, что 22-23 июля в южных регионах и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По всей Украине объявили штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Спасатели предупредили, что страну накроют сильные грозовые дожди, град и шквальный ветер.
"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что сегодня в Киеве будет переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25.
Читайте также: В Киеве выросло количество бездомных
Также в ГосЧС подчеркнули, что 22-23 июля в южных регионах и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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