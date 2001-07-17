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В Киеве стартовал Кураж Базар

В Киеве стартовал Кураж БазарЧасть денег идет на благотворительность.

21-22 июля на Арт-заводе «Платформа» проходит Кураж Базар «Friends» edition. Для всех фанатов популярной американской комедии здесь создали все условия, чтобы окунуться в атмосферу жизни любимых героев, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Сами организаторы обещают, что барахолка благотворительная. Из общей суммы за вход — 100 гривен — 30 гривен уходит на ремонт в двух палатах и замену дверей в детском отделении национального института нейрохирургии имени Ромоданова.

У всех посетителей ивента была возможность

смотреть любимые серии, слушать каверы на любимый саундтрек;
есть пиццу, чизкейки, сендвичи и лазанью с пола или со стола;
сыграть со «своим лобстером» шуточную свадьбу в Лас-Вегасе;
сфотографироваться в свадебном платье, в каноэ, с собакой.

А также отыскать тематические зоны активностей: уроки по самообороне, кресло Розиту, уроки французского и актерского мастерства. А еще пройти квиз на знание сериала, поиграть в настольный футбол, надеть на голову индейку и многое другое. Весь кайф времяпровождения действительно могут понять только фанаты сериала «Friends». Однако и для тех, кто не является ценителем, здесь было, чем заняться. Ведь главной идеей «Кураж Базара» является именно распродажа вещей на барахолке — вещей дизайнерских и уникальных, которые не купить в обычном торговом центре.

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Первый день барахолки запомнился выступлением космической Sonya Kay, яркими эмоциями и проливным дождем. В связи с непогодой Кураж Базар опустел раньше времени — к 22:00, хотя в расписании было написано, что будет работать до 01:00. Однако нет повода для грусти, в воскресенье будет еще один день «дружественной» тусовки.

В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
В Киеве стартовал Кураж Базар
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 Теги: Киев, Кураж Базар

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Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
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