Раздел: Общество
В Киеве стартовал Кураж Базар
Часть денег идет на благотворительность.
21-22 июля на Арт-заводе «Платформа» проходит Кураж Базар «Friends» edition. Для всех фанатов популярной американской комедии здесь создали все условия, чтобы окунуться в атмосферу жизни любимых героев, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Сами организаторы обещают, что барахолка благотворительная. Из общей суммы за вход — 100 гривен — 30 гривен уходит на ремонт в двух палатах и замену дверей в детском отделении национального института нейрохирургии имени Ромоданова.
У всех посетителей ивента была возможность
смотреть любимые серии, слушать каверы на любимый саундтрек;
есть пиццу, чизкейки, сендвичи и лазанью с пола или со стола;
сыграть со «своим лобстером» шуточную свадьбу в Лас-Вегасе;
сфотографироваться в свадебном платье, в каноэ, с собакой.
А также отыскать тематические зоны активностей: уроки по самообороне, кресло Розиту, уроки французского и актерского мастерства. А еще пройти квиз на знание сериала, поиграть в настольный футбол, надеть на голову индейку и многое другое. Весь кайф времяпровождения действительно могут понять только фанаты сериала «Friends». Однако и для тех, кто не является ценителем, здесь было, чем заняться. Ведь главной идеей «Кураж Базара» является именно распродажа вещей на барахолке — вещей дизайнерских и уникальных, которые не купить в обычном торговом центре.
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Первый день барахолки запомнился выступлением космической Sonya Kay, яркими эмоциями и проливным дождем. В связи с непогодой Кураж Базар опустел раньше времени — к 22:00, хотя в расписании было написано, что будет работать до 01:00. Однако нет повода для грусти, в воскресенье будет еще один день «дружественной» тусовки.
21-22 июля на Арт-заводе «Платформа» проходит Кураж Базар «Friends» edition. Для всех фанатов популярной американской комедии здесь создали все условия, чтобы окунуться в атмосферу жизни любимых героев, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Сами организаторы обещают, что барахолка благотворительная. Из общей суммы за вход — 100 гривен — 30 гривен уходит на ремонт в двух палатах и замену дверей в детском отделении национального института нейрохирургии имени Ромоданова.
У всех посетителей ивента была возможность
смотреть любимые серии, слушать каверы на любимый саундтрек;
есть пиццу, чизкейки, сендвичи и лазанью с пола или со стола;
сыграть со «своим лобстером» шуточную свадьбу в Лас-Вегасе;
сфотографироваться в свадебном платье, в каноэ, с собакой.
А также отыскать тематические зоны активностей: уроки по самообороне, кресло Розиту, уроки французского и актерского мастерства. А еще пройти квиз на знание сериала, поиграть в настольный футбол, надеть на голову индейку и многое другое. Весь кайф времяпровождения действительно могут понять только фанаты сериала «Friends». Однако и для тех, кто не является ценителем, здесь было, чем заняться. Ведь главной идеей «Кураж Базара» является именно распродажа вещей на барахолке — вещей дизайнерских и уникальных, которые не купить в обычном торговом центре.
Читайте также: Стало известно, как в Киеве отметят День крещения Руси
Первый день барахолки запомнился выступлением космической Sonya Kay, яркими эмоциями и проливным дождем. В связи с непогодой Кураж Базар опустел раньше времени — к 22:00, хотя в расписании было написано, что будет работать до 01:00. Однако нет повода для грусти, в воскресенье будет еще один день «дружественной» тусовки.
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