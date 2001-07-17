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На Одесском кинофестивале поддержали Сенцова

На Одесском кинофестивале поддержали СенцоваПара вынесла табличку с требованием освободить Сенцова.

Неизвестная пара вышла с табличкой «Освободить Сенцова» на английском языке на Красной дорожке 9-го Одесского кинофестиваля. Таким образом они выразили свою поддержку, объявившему голодовку в тюрьме РФ режиссеру Олегу Сенцова, передает Хроника.инфо со ссылкой на culturemeter.od.ua.

Напомним, что с 16 мая осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политически заключенных украинцев.

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Перед каждым фильмом ОМКФ демонстрировалась информация об Олеге Сенцове, а на открытии было приготовлено специальное почетное место для Сенцова в первых рядах. Организаторы надеются, что Олег займет его в следующем году.
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 Теги: Сенцов, Одесский кинофестиваль

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Сегодня, 14:53 » Автор: Анна Мартынова
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