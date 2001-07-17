Раздел: Общество
На Одесском кинофестивале поддержали Сенцова
Пара вынесла табличку с требованием освободить Сенцова.
Неизвестная пара вышла с табличкой «Освободить Сенцова» на английском языке на Красной дорожке 9-го Одесского кинофестиваля. Таким образом они выразили свою поддержку, объявившему голодовку в тюрьме РФ режиссеру Олегу Сенцова, передает Хроника.инфо со ссылкой на culturemeter.od.ua.
Напомним, что с 16 мая осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политически заключенных украинцев.
Читайте также: В Киеве стартовал Кураж Базар
Перед каждым фильмом ОМКФ демонстрировалась информация об Олеге Сенцове, а на открытии было приготовлено специальное почетное место для Сенцова в первых рядах. Организаторы надеются, что Олег займет его в следующем году.
Неизвестная пара вышла с табличкой «Освободить Сенцова» на английском языке на Красной дорожке 9-го Одесского кинофестиваля. Таким образом они выразили свою поддержку, объявившему голодовку в тюрьме РФ режиссеру Олегу Сенцова, передает Хроника.инфо со ссылкой на culturemeter.od.ua.
Напомним, что с 16 мая осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политически заключенных украинцев.
Читайте также: В Киеве стартовал Кураж Базар
Перед каждым фильмом ОМКФ демонстрировалась информация об Олеге Сенцове, а на открытии было приготовлено специальное почетное место для Сенцова в первых рядах. Организаторы надеются, что Олег займет его в следующем году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
104
0
Также советуем посмотреть
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
Оставьте свой комментарий