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Раздел: Общество  
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В Киеве остановился единственный в стране мусоросжигательный завод

В Киеве остановился единственный в стране мусоросжигательный заводСоглашения киевской власти с компанией прекращается.

В воскресенье, 22 июля, единственное в Украине мусоросжигательное предприятие, которое полноценно функционирует – завод "Энергия" в Киеве – официально приостановило прием мусора. Причина – завод переходит в коммунальную собственность, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом сообщило "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

31 августа 2018 года действие соглашения киевской власти с компанией прекращается. Поэтому предприятие прекратило принимать мусор, поскольку запасов твердых бытовых отходов, а это более 10 тонн, хватает для обеспечения плановой работы завода до 31 июля 2018. А уже с первого августа завод переходит в управление городской власти как объект коммунальной собственности.

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17 лет Киевэнерго поставляло тепло для 70% киевлян – речь идет о централизованном отоплении и горячем водоснабжении. А электроэнергию – для всего Киева. Сейчас столица – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и поставляется в сети теплоэнергия.
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 Теги: Киев, завод

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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