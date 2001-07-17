Раздел: Общество
Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогоду
Ожидается сильный ветер.
Жителям столицы также напомнили о правилах поведения при непогоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Киевлян предупредили об опасностях из-за гроз
В воскресенье, 22 июля, в Киеве в течение всего дня ожидается дождь с грозами.
В сообщении сказано, что в столице будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.
«… в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 градусов по Цельсию», – сказано в послании.
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Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, потому в КГГА напомнили киевлянам основные правила поведения при сильном ветре:
Жителям столицы также напомнили о правилах поведения при непогоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Киевлян предупредили об опасностях из-за гроз
В воскресенье, 22 июля, в Киеве в течение всего дня ожидается дождь с грозами.
В сообщении сказано, что в столице будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.
«… в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 градусов по Цельсию», – сказано в послании.
Читайте также: В Киеве остановился единственный в стране мусоросжигательный завод
Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, потому в КГГА напомнили киевлянам основные правила поведения при сильном ветре:
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