» » Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогоду
Раздел: Общество  
+1

Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогоду

Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогодуОжидается сильный ветер.

Жителям столицы также напомнили о правилах поведения при непогоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Киевлян предупредили об опасностях из-за гроз

В воскресенье, 22 июля, в Киеве в течение всего дня ожидается дождь с грозами.

В сообщении сказано, что в столице будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.

«… в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 градусов по Цельсию», – сказано в послании.

Читайте также: В Киеве остановился единственный в стране мусоросжигательный завод

Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, потому в КГГА напомнили киевлянам основные правила поведения при сильном ветре:

Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогоду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, непогода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
     956
     0

Похожие новости по теме

Киевлян предупредили о затяжных дождях Киевлян предупредили о затяжных дождях

Температура днем составит 26-28 °.

Выходные понравятся тем, кто любит теплые дожди Выходные понравятся тем, кто любит теплые дожди

Подробный прогноз погоды на выходные

Украину накроет дождями и грозами Украину накроет дождями и грозами

Во всех областях Украины завтра ожидаются дожди с грозами.

В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди

На большей части Украины ожидают осадков.

Завтра Украину накроют грозы, град и шквалы Завтра Украину накроют грозы, град и шквалы

Погода на большей части территории страны испортится.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх