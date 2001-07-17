Гроза в столице: киевлянам напомнили, как вести себя в непогоду

Ожидается сильный ветер.



Жителям столицы также напомнили о правилах поведения при непогоде, передает



Киевлян предупредили об опасностях из-за гроз



В воскресенье, 22 июля, в Киеве в течение всего дня ожидается дождь с грозами.



В сообщении сказано, что в столице будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.



«… в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 градусов по Цельсию», – сказано в послании.



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Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, потому в КГГА напомнили киевлянам основные правила поведения при сильном ветре:



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жителям столицы также напомнили о правилах поведения при непогоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua Киевлян предупредили об опасностях из-за грозВ воскресенье, 22 июля, в Киеве в течение всего дня ожидается дождь с грозами.В сообщении сказано, что в столице будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.«… в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 градусов по Цельсию», – сказано в послании.Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, потому в КГГА напомнили киевлянам основные правила поведения при сильном ветре:



