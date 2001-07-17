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Раздел: Общество  
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У генпрокурора Юрия Луценко появилась внучка

У генпрокурора Юрия Луценко появилась внучка Ребенка назвали Александрой.

Генпрокурор Юрий Луценко стал дедушкой. У его сына Александра сегодня, 22 июля, родилась дочка.

Об этом сообщила супруга генпрокурора Ирина Луценко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Ребенка, по ее словам, назвали Александрой.

"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малышка чувствуют себя хорошо", - сообщила нардеп.

Она добавила, что при том, что имеет двух сыновей, "всегда мечтала о девочке" и теперь безгранично счастлива.

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Свадьба старшего сына Юрия Луценко состоялась в сентябре 2017 года. Ее отыграли в роскошном ресторане под Киевом.
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 Теги: Юрий Луценко, внучка

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Сегодня, 20:55 » Автор: Едгар Букмирза
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