Раздел: Общество
У генпрокурора Юрия Луценко появилась внучка
Ребенка назвали Александрой.
Генпрокурор Юрий Луценко стал дедушкой. У его сына Александра сегодня, 22 июля, родилась дочка.
Об этом сообщила супруга генпрокурора Ирина Луценко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Ребенка, по ее словам, назвали Александрой.
"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малышка чувствуют себя хорошо", - сообщила нардеп.
Она добавила, что при том, что имеет двух сыновей, "всегда мечтала о девочке" и теперь безгранично счастлива.
Читайте также: Сытник ответил на вопрос об отдыхе Луценко
Свадьба старшего сына Юрия Луценко состоялась в сентябре 2017 года. Ее отыграли в роскошном ресторане под Киевом.
Генпрокурор Юрий Луценко стал дедушкой. У его сына Александра сегодня, 22 июля, родилась дочка.
Об этом сообщила супруга генпрокурора Ирина Луценко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Ребенка, по ее словам, назвали Александрой.
"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малышка чувствуют себя хорошо", - сообщила нардеп.
Она добавила, что при том, что имеет двух сыновей, "всегда мечтала о девочке" и теперь безгранично счастлива.
Читайте также: Сытник ответил на вопрос об отдыхе Луценко
Свадьба старшего сына Юрия Луценко состоялась в сентябре 2017 года. Ее отыграли в роскошном ресторане под Киевом.
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