Раздел: Общество
В Киеве начали устанавливать специальные парковочные карманы
В центре столицы появилось уже более двух десятков таких мест.
На улице Богдана Хмельницкого обустроены первые парковочные карманы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, улица Богдана Хмельницкого стала одной из первых, где обустроены уже более двух десятков таких карманов.
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Как сообщалось ранее, парковочные карманы создаются исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых «мертвых зонах» тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб зеленым насаждениям.
На улице Богдана Хмельницкого обустроены первые парковочные карманы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, улица Богдана Хмельницкого стала одной из первых, где обустроены уже более двух десятков таких карманов.
Читайте также: Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья
Как сообщалось ранее, парковочные карманы создаются исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых «мертвых зонах» тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб зеленым насаждениям.
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