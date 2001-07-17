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Раздел: Общество  
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В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждение

В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждениеОжидается сильный ветер и гроза.

В Киеве днем ​​23 июля ожидается сильная гроза, возможны град и шквалы ветра 15-20 м/с, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, в столице Украины будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные дожди на протяжении всего дня. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, температура - 23-25​°С. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнило основные правила поведения в случае усиления ветра:

В Киеве вновь объявлено штормовое предупреждение


все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

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в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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 Теги: Киев, штормовое предупреждение

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Сегодня, 12:56 » Автор: Анна Мартынова
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