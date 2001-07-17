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Раздел: Общество  
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В Киеве просят отреставрировать крепостную башню

В Киеве просят отреставрировать крепостную башнюОставлена соответствующая петиция.

Жители столицы обратились в Киевский совет с требованием о реконструкции 200-летней башни Киевской крепости, передает Хроника.инфо со ссылкой на strou.net.

Речь идет о местной достопримечательности: Наводницкой башне, петиция с требованием ремонта которой уже размещена на сайте Киевской ГГА. Архитектурный памятник в действительности находится под угрозой разрушения. Являясь одной из самых крупных сохранившихся на планете крепостей каменно-земляного типа, она может пострадать от строительства буквально пристроившегося рядом жилкомплекса в 26 этажей.

Для рассмотрения размещенной на сайте петиции и позитивного решения о спасении башни требуется, чтобы под документом в трехмесячный срок подписалось не менее десяти тысяч жителей. Место расположения исторической памятки – Печерский район, ул.Старонаводницкая,2-а.

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Ранее Верховная Рада приняла проект закона по внесению изменений в ряд законов, касающихся совершенствования системы охраны объектов культурного наследия Украины. Такой закон станет эффективным механизмом в борьбе с нарушителями, доводящими до разрушения архитектурно-исторические памятники. Новый закон предусматривает серьезные штрафы и уголовную ответственность за подобные правонарушения, отметили в КГГА.
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 Теги: Киев, башня

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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