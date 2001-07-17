Раздел: Общество
В Киеве пройдет симфонический концерт
Вход на концерт - свободный.
В среду, 25 июля, на территории Национального музея истории Украины состоится уникальный симфонический концерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Bundesjugendorchester - самый престижный молодежный оркестр Германии, который уже почти 50 лет несет послание музыкального искусства высокого качества миру. Впервые молодежный оркестр мирового уровня в полном составе будет концертировать в Украине и представит свои достижения и идеи”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что это выступление станет ярким результатом плодотворной кооперации Федеративного молодежного оркестра Германии (Bundesjugendorchester) и Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2017 году по инициативе известного дирижера Оксаны Лынив.
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Программа концерта включает произведения от ранней классики до середины ХХ века:
- Брукнер. Увертюра соль минор (1863);
- Оливье Meccиaн. Вознесение. Медитация для оркестра;
- Йозеф Гайдн. Симфония №26 Ламентация, ре-минор (1768);
- Пауль Хиндемит. Симфония «Художник Матис» (1934);
Начало в 19:30. Вход свободный.
В среду, 25 июля, на территории Национального музея истории Украины состоится уникальный симфонический концерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Bundesjugendorchester - самый престижный молодежный оркестр Германии, который уже почти 50 лет несет послание музыкального искусства высокого качества миру. Впервые молодежный оркестр мирового уровня в полном составе будет концертировать в Украине и представит свои достижения и идеи”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что это выступление станет ярким результатом плодотворной кооперации Федеративного молодежного оркестра Германии (Bundesjugendorchester) и Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2017 году по инициативе известного дирижера Оксаны Лынив.
Читайте также: Киевлянам напомнили о переходе на цифровое телевещание
Программа концерта включает произведения от ранней классики до середины ХХ века:
- Брукнер. Увертюра соль минор (1863);
- Оливье Meccиaн. Вознесение. Медитация для оркестра;
- Йозеф Гайдн. Симфония №26 Ламентация, ре-минор (1768);
- Пауль Хиндемит. Симфония «Художник Матис» (1934);
Начало в 19:30. Вход свободный.
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