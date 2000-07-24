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Раздел: Общество  
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В Украине прокомментировали состояние здоровья Олега Сенцова

В Украине прокомментировали состояние здоровья Олега СенцоваСенцов был в реанимации и его вывозили за пределы колонии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Я сейчас жду информации от Федотова” советника Путина по правам человека. Но Дмитрий Динзе сказал, что действительно, он очень нехорошо себя чувствует” заявила Денисова.

Она сообщила, что Сенцов был в реанимации и его вывозили за пределы колонии. Его хотели принудительно кормить, но он не согласился и сейчас он может получить "эту смесь".

Омбудсмен подтвердила, что раньше были случаи кормления Сенцова такой смесью, но подтверждения нет, потому что Денисову не пускают к нему.

»Сейчас я обратилась и к Верховному комиссару по правам человека ООН и Верховного комиссара Совета Европы, чтобы они отправили туда представителей” заявила Денисова.

Ранее двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова заявила, что он находится в предсмертном состоянии.

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Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии. В протест он голодает с 14 мая.

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 Теги: Сенцов, состояние здоровья

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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