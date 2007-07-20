» » Основательница Femen покончила с собой
Раздел: Общество  
0

Основательница Femen покончила с собой

Основательница Femen покончила с собойЗнакомые девушки рассказали о возможных мотивах.

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки, говорится на сайте феминистской организации "ОНА".

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала знакомая Шачко.

Читайте также: В России женщина убила собственного ребенка и покончила с собой

Также факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

Основательница Femen покончила с собой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Femen, самоубийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:16 » Автор: Анна Мартынова
     114
     0

Похожие новости по теме

В Киеве участница Femen залезла на памятник Владимиру В Киеве участница Femen залезла на памятник Владимиру

Голая девушка изображала "распятие".

В Киеве школьница совершила самоубийство: выпрыгнула с 15 этажа В Киеве школьница совершила самоубийство: выпрыгнула с 15 этажа

Девочка погибла.

Активистка FEMEN Шевченко вышла замуж за фотографа в Париже. Фото Активистка FEMEN Шевченко вышла замуж за фотографа в Париже. Фото

Избранником стал фотокорреспондент агентства AFP Дмитрий Костюков.

Активистки FEMEN затребовали милицейской охраны – круглосуточной Активистки FEMEN затребовали милицейской охраны – круглосуточной

От министра внутренних дел Захарченко требуют представительницы движения FEMEN своим активисткам выделить круглосуточную охрану. Феминистки этот запрос обосновали тем, что за довольно короткий срок на представителей этого движения совершено было уже – пять нападений. В Одессе, вечером 17 августа на Анну Гуцол (лидера

Из Туниса депортировали активистку Femen Из Туниса депортировали активистку Femen

Александру Шевченко, активистку Femen, во вторник депортировали из Туниса. Инна Шевченко, представительница Femen, сообщила, что в гостиничный номер Александры вошли правоохранители, приказали собрать вещи и доставили в отделение полиции. Полицейские интересовалась намерениями Александры Шевченко, в частности, будет ли она

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх