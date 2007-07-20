Основательница Femen покончила с собой

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От министра внутренних дел Захарченко требуют представительницы движения FEMEN своим активисткам выделить круглосуточную охрану. Феминистки этот запрос обосновали тем, что за довольно короткий срок на представителей этого движения совершено было уже – пять нападений. В Одессе, вечером 17 августа на Анну Гуцол (лидера