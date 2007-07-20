Раздел: Общество
Названы районы Киева, которые застраивают быстрее всего
Обнародована свежая статистика.
Главное управление статистики города Киева обнародовало количество введенного в столице жилья в первом квартале текущего года. Лидером принятого в эксплуатацию жилья стал Подольский район, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua
По данным Госстата, в январе-марте в Подольском районе ввели в эксплуатацию 128 809 кв. м жилья. Вторым по объемам построенного жилья стал Голосеевский район, где в эксплуатацию ввели 56 255 кв. м. Третье место занял Дарницкий - 24 869 кв. м. сданного жилья, а четвертое - Печерский - 22 914 кв. м жилья.
В Соломенском районе за указанный период в эксплуатацию ввели 18 513 кв. м жилья, а в Шевченковском - 11 173 кв. м.
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Всего в январе-марте в Киеве в эксплуатацию ввели 262 802 кв. м жилья.
Главное управление статистики города Киева обнародовало количество введенного в столице жилья в первом квартале текущего года. Лидером принятого в эксплуатацию жилья стал Подольский район, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua
По данным Госстата, в январе-марте в Подольском районе ввели в эксплуатацию 128 809 кв. м жилья. Вторым по объемам построенного жилья стал Голосеевский район, где в эксплуатацию ввели 56 255 кв. м. Третье место занял Дарницкий - 24 869 кв. м. сданного жилья, а четвертое - Печерский - 22 914 кв. м жилья.
В Соломенском районе за указанный период в эксплуатацию ввели 18 513 кв. м жилья, а в Шевченковском - 11 173 кв. м.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Всего в январе-марте в Киеве в эксплуатацию ввели 262 802 кв. м жилья.
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