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Раздел: Общество  
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Названы районы Киева, которые застраивают быстрее всего

Названы районы Киева, которые застраивают быстрее всего Обнародована свежая статистика.

Главное управление статистики города Киева обнародовало количество введенного в столице жилья в первом квартале текущего года. Лидером принятого в эксплуатацию жилья стал Подольский район, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua

По данным Госстата, в январе-марте в Подольском районе ввели в эксплуатацию 128 809 кв. м жилья. Вторым по объемам построенного жилья стал Голосеевский район, где в эксплуатацию ввели 56 255 кв. м. Третье место занял Дарницкий - 24 869 кв. м. сданного жилья, а четвертое - Печерский - 22 914 кв. м жилья.

В Соломенском районе за указанный период в эксплуатацию ввели 18 513 кв. м жилья, а в Шевченковском - 11 173 кв. м.

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Всего в январе-марте в Киеве в эксплуатацию ввели 262 802 кв. м жилья.
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 Теги: Киев, строительство

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Сегодня, 11:01 » Автор: Анна Мартынова
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