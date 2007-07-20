» » В Днепровском районе Киева отключат горячую воду
Раздел: Общество  
+1

В Днепровском районе Киева отключат горячую воду

В Днепровском районе Киева отключат горячую водуВоду отключат из-за гидравлических испытаний.

С 1 по 15 августа на Березняках и Русановке в Днепровском районе столицы отключат горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В связи с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей №1, 2, 8 ТЭЦ-5 согласно утвержденному Киевской городской государственной администрацией графику испытаний тепловых сетей коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2018 год в период с 01 по 15 августа 2018 будет отключено горячее водоснабжение всех потребителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что горячей воды не будет в пределах жилых массивов Русановки и Березняков в пределах улиц: Энтузиастов, Ивана Миколайчука, Березняковская, Русановской и Днепровской набережных, которые подключены к системе теплоснабжения вышеуказанных тепловых магистралей.

Читайте также: На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди

Расхолаживания теплосетевой воды и работы по подготовке схемы для проведения испытаний начнутся после 16:00 часов 31 июля 2018.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:58 » Автор: Анна Мартынова
     700
     0

Похожие новости по теме

В восьми районах Киева отключат горячую воду В восьми районах Киева отключат горячую воду

Будут проводить гидравлические испытания.

В Днепровском районе Киева отключат воду В Днепровском районе Киева отключат воду

Испытания продлятся до 18 июня.

В одном из районов Киева две недели не будет горячей воды В одном из районов Киева две недели не будет горячей воды

Будут проводить гидравлические испытания сетей.

В Киеве горячую воду отключают сразу в шести районах В Киеве горячую воду отключают сразу в шести районах

В связи с проведением гидравлических испытаний в шести районах Киева не будет горячей воды.

Пять районов Киева остались без горячей воды до конца мая Пять районов Киева остались без горячей воды до конца мая

Подача прекращена из-за гидравлических испытаний теплосетей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх