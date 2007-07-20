Раздел: Общество
В Днепровском районе Киева отключат горячую воду
Воду отключат из-за гидравлических испытаний.
С 1 по 15 августа на Березняках и Русановке в Днепровском районе столицы отключат горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей №1, 2, 8 ТЭЦ-5 согласно утвержденному Киевской городской государственной администрацией графику испытаний тепловых сетей коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2018 год в период с 01 по 15 августа 2018 будет отключено горячее водоснабжение всех потребителей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что горячей воды не будет в пределах жилых массивов Русановки и Березняков в пределах улиц: Энтузиастов, Ивана Миколайчука, Березняковская, Русановской и Днепровской набережных, которые подключены к системе теплоснабжения вышеуказанных тепловых магистралей.
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Расхолаживания теплосетевой воды и работы по подготовке схемы для проведения испытаний начнутся после 16:00 часов 31 июля 2018.
С 1 по 15 августа на Березняках и Русановке в Днепровском районе столицы отключат горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей №1, 2, 8 ТЭЦ-5 согласно утвержденному Киевской городской государственной администрацией графику испытаний тепловых сетей коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2018 год в период с 01 по 15 августа 2018 будет отключено горячее водоснабжение всех потребителей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что горячей воды не будет в пределах жилых массивов Русановки и Березняков в пределах улиц: Энтузиастов, Ивана Миколайчука, Березняковская, Русановской и Днепровской набережных, которые подключены к системе теплоснабжения вышеуказанных тепловых магистралей.
Читайте также: На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди
Расхолаживания теплосетевой воды и работы по подготовке схемы для проведения испытаний начнутся после 16:00 часов 31 июля 2018.
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