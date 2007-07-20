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Раздел: Общество  
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В Киеве завтра перекроют движение: названы детали

В Киеве завтра перекроют движение: названы деталиКорпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Возле столичной станции метро "Позняки" на транспортной развязке завтра будет закрыто движение.

Завтра в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле столичной станции метро "Позняки" будет закрыто движение.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Согласно сообщению, будет закрыто движение транспорта с 8.00 до 12.00 на съезде с проспекта Николая Бажана на проспект Григоренко (парная сторона); с 10.00 до 13.00 - на съезде с проспекта Григоренко на проспект Николая Бажана (парная сторона).

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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.Перейти на Главную страницу
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 Теги: Киев, движение, детали

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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