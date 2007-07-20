Раздел: Общество
В Киеве завтра перекроют движение: названы детали
Корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Возле столичной станции метро "Позняки" на транспортной развязке завтра будет закрыто движение.
Завтра в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле столичной станции метро "Позняки" будет закрыто движение.
Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Согласно сообщению, будет закрыто движение транспорта с 8.00 до 12.00 на съезде с проспекта Николая Бажана на проспект Григоренко (парная сторона); с 10.00 до 13.00 - на съезде с проспекта Григоренко на проспект Николая Бажана (парная сторона).
Читайте также: В Киеве перекроют движение на оживленном проспекте
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.Перейти на Главную страницу
Возле столичной станции метро "Позняки" на транспортной развязке завтра будет закрыто движение.
Завтра в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле столичной станции метро "Позняки" будет закрыто движение.
Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Согласно сообщению, будет закрыто движение транспорта с 8.00 до 12.00 на съезде с проспекта Николая Бажана на проспект Григоренко (парная сторона); с 10.00 до 13.00 - на съезде с проспекта Григоренко на проспект Николая Бажана (парная сторона).
Читайте также: В Киеве перекроют движение на оживленном проспекте
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.Перейти на Главную страницу
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