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Лес под Киевом вернулся в собственность государства

Лес под Киевом вернулся в собственность государства

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