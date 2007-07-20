Раздел: Общество
Лес под Киевом вернулся в собственность государства
Земли расположены на территории Обуховского района Киевской области.
Апелляционный суд Киевской области вернул государству 47 га леса под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Генпрокуратурой заявлено 3 иска в интересах государства к физическим лицам о признании незаконными и отмене распоряжений председателя Киевской областной государственной администрации, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки лесного фонда.
Земли расположены на территории Обуховского района Киевской области.
Ранее распоряжениями Киевской областной государственной администрации изъято спорные земельные участки из постоянного пользования государственного предприятия «Киевское лесное хозяйство», изменено их целевое назначение и передано в частную собственность ответчиков. Землю оценили в 16 млн. 600 тыс. грн.
Читайте также: «Межигорье» окончательно перешло в собственность государства
Благодаря активному участию Генеральной прокуратуры Украины Апелляционный суд Киевской области, согласившись с доводами прокурора, отклонил заявления ответчиков о пересмотре судебных решений в указанных делах по вновь открывшимся обстоятельствам, оставив земельные участки в государственной собственности.
Апелляционный суд Киевской области вернул государству 47 га леса под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Генпрокуратурой заявлено 3 иска в интересах государства к физическим лицам о признании незаконными и отмене распоряжений председателя Киевской областной государственной администрации, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки лесного фонда.
Земли расположены на территории Обуховского района Киевской области.
Ранее распоряжениями Киевской областной государственной администрации изъято спорные земельные участки из постоянного пользования государственного предприятия «Киевское лесное хозяйство», изменено их целевое назначение и передано в частную собственность ответчиков. Землю оценили в 16 млн. 600 тыс. грн.
Читайте также: «Межигорье» окончательно перешло в собственность государства
Благодаря активному участию Генеральной прокуратуры Украины Апелляционный суд Киевской области, согласившись с доводами прокурора, отклонил заявления ответчиков о пересмотре судебных решений в указанных делах по вновь открывшимся обстоятельствам, оставив земельные участки в государственной собственности.
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