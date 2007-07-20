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В Украине могут существенно сократить количество аптек

В Украине могут существенно сократить количество аптек

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В Украине стартовала программа "Доступные лекарства" С 1 апреля украинцы смогут бесплатно или с незначительной доплатой получить определенные лекарства.