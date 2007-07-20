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Раздел: Общество  
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Киевляне предлагают создать монеты номиналом 8 гривен с изображением Кличко

Киевляне предлагают создать монеты номиналом 8 гривен с изображением КличкоМэра решили поблагодарить за повышение платы за проезд.

На сайте Президента появилась петиция с предложением увековечить мэра Киева Виталия Кличко на монете номиналом в 8 грн в связи с двукратным повышением платы на проезд в общественном транспорте столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Президенту Украины, в связи с Днем рождения мэра столицы, выйти с инициативой в Национальный банк Украины по выпуску памятной монеты номиналом 8 гривен с изображением мэра Киева Виталия Кличко", - написал автор петиции Сергей Доротич.

В своем Facebook он добавил, что предлагает киевлянам таким образом "поблагодарить" мэра за "повышение платы за проезд и заботу о киевлянах и гостях столицы".

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Пользователи сети даже пофантазировали о том, как могла бы выглядеть такая монета.
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 Теги: Кличко, монета

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Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
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Fmann  
Сегодня, 13:27

Только идиотов на деньгах не хватало. Киевляне , не пейте воду из кранов ! В ней вероятно паразит , который ест ваши мозги !

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