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Раздел: Общество  
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В Борисполе началось строительство железнодорожной станции

В Борисполе началось строительство железнодорожной станцииСтроительство дороги будет стоить более 580-ти млн грн.

Рядом с аэропортом "Борисполь" началось строительство железнодорожной станции, на которую будут приходит электропоезда из Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Две платформы построят на расстоянии 200 метров от входа в терминал D. Создана насыпь для укладки железнодорожного полотна от существующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автотрассой Киев-Борисполь-Харьков.

Как сообщали ранее на предприятии "Укрзалізниця", строительство дороги будет завершено уже к 1 декабря 2018 года.

Электрички от киева до аэропорта будут следовать с двумя остановками – "Выдубичи" и "Дарница".

Линию будут обслуживать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на 91 пассажира и два автобуса PESA 630M на 192 пассажиров. Расстояние от столицы до аэропорта можно будет преодолеть за 35-40 минут. По насчетам железнодорожников, стоимость проезда будет состоять 80 гривен.

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Строительство дороги будет стоить более 580-ти млн грн.
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 Теги: Борисполь, строительство

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Сегодня, 14:26 » Автор: Анна Мартынова
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