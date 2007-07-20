Раздел: Общество
В Борисполе началось строительство железнодорожной станции
Строительство дороги будет стоить более 580-ти млн грн.
Рядом с аэропортом "Борисполь" началось строительство железнодорожной станции, на которую будут приходит электропоезда из Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Две платформы построят на расстоянии 200 метров от входа в терминал D. Создана насыпь для укладки железнодорожного полотна от существующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автотрассой Киев-Борисполь-Харьков.
Как сообщали ранее на предприятии "Укрзалізниця", строительство дороги будет завершено уже к 1 декабря 2018 года.
Электрички от киева до аэропорта будут следовать с двумя остановками – "Выдубичи" и "Дарница".
Линию будут обслуживать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на 91 пассажира и два автобуса PESA 630M на 192 пассажиров. Расстояние от столицы до аэропорта можно будет преодолеть за 35-40 минут. По насчетам железнодорожников, стоимость проезда будет состоять 80 гривен.
Читайте также: Киев украсил новый красочный мурал
Строительство дороги будет стоить более 580-ти млн грн.
Рядом с аэропортом "Борисполь" началось строительство железнодорожной станции, на которую будут приходит электропоезда из Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Две платформы построят на расстоянии 200 метров от входа в терминал D. Создана насыпь для укладки железнодорожного полотна от существующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автотрассой Киев-Борисполь-Харьков.
Как сообщали ранее на предприятии "Укрзалізниця", строительство дороги будет завершено уже к 1 декабря 2018 года.
Электрички от киева до аэропорта будут следовать с двумя остановками – "Выдубичи" и "Дарница".
Линию будут обслуживать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на 91 пассажира и два автобуса PESA 630M на 192 пассажиров. Расстояние от столицы до аэропорта можно будет преодолеть за 35-40 минут. По насчетам железнодорожников, стоимость проезда будет состоять 80 гривен.
Читайте также: Киев украсил новый красочный мурал
Строительство дороги будет стоить более 580-ти млн грн.
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