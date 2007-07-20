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Раздел: Общество  
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С улиц Киева массово убирают автокофейни

С улиц Киева массово убирают автокофейниОбнародованы адреса, на которых размещались автокофейни.

С начала июля в Киеве коммунальщики прекратили деятельность 10-ти автокофеен и автолавок, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На странице пресс-службы предприятия в фейсбуке опубликованы адреса, где ранее размещались передвижные торговые точки.

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С улиц Киева массово убирают автокофейни
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 Теги: Киев, автокофейни

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Сегодня, 14:52 » Автор: Анна Мартынова
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