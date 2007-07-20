Раздел: Общество
С улиц Киева массово убирают автокофейни
Обнародованы адреса, на которых размещались автокофейни.
С начала июля в Киеве коммунальщики прекратили деятельность 10-ти автокофеен и автолавок, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На странице пресс-службы предприятия в фейсбуке опубликованы адреса, где ранее размещались передвижные торговые точки.
Читайте также: Киев украсил новый красочный мурал
С начала июля в Киеве коммунальщики прекратили деятельность 10-ти автокофеен и автолавок, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На странице пресс-службы предприятия в фейсбуке опубликованы адреса, где ранее размещались передвижные торговые точки.
Читайте также: Киев украсил новый красочный мурал
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