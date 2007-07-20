«Прохожие перепрыгнут»: в Киеве отличился еще один автохам

В соцсетях обсуждают ситуацию с автохамами.



В среду, 25 июля, в Киеве возле рыболовного рынка заметили очередной автомобиль, чей владелец припарковался в пешеходной зоне, передает



Как можно увидеть на фотографии, автомобиль занимает не только всю пешеходную дорожку, но и часть газона. Отмечается, что инцидент произошел возле моста Метро, где расположен рынок "Рыбалка".



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"Киев. Набережная, возле моста Метро. Ну заехал человек на рынок за червячком и мастыркой. Что уже и припарковаться на тротуаре нельзя. А прохожие, да фиг с ними, перепрыгнут, если что", – шутят в подписи к фото авторы поста.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 25 июля, в Киеве возле рыболовного рынка заметили очередной автомобиль, чей владелец припарковался в пешеходной зоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Как можно увидеть на фотографии, автомобиль занимает не только всю пешеходную дорожку, но и часть газона. Отмечается, что инцидент произошел возле моста Метро, где расположен рынок "Рыбалка"."Киев. Набережная, возле моста Метро. Ну заехал человек на рынок за червячком и мастыркой. Что уже и припарковаться на тротуаре нельзя. А прохожие, да фиг с ними, перепрыгнут, если что", – шутят в подписи к фото авторы поста.



