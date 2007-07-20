» » Стартовала вторая волна подписания договоров с медучреждениями
Раздел: Общество  
0

Стартовала вторая волна подписания договоров с медучреждениями

Стартовала вторая волна подписания договоров с медучреждениямиСписок учреждений будет обнародован 15 августа.

Национальная служба здоровья Украины объявила вторую волну подписания договоров с учреждениями первичной медпомощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.
Национальная служба здоровья Украины объявила о запуске второй волны подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net

Медучреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа. Список учреждений, которые начнут получать государственное финансирование по принципу "деньги идут за пациентом", будет обнародован 15 августа.

Также Минздрав сообщает, что 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договора ранее, в июле уже получили финансирование в соответствии с количеством подписавших декларации пациентов, а также дополнительно за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларации. Общий бюджет финансирования составил 253,7 млн гривен. Деньги были распределены между учреждениями первичной медицинской помощи в 21 область Украины.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Согласно новым правилам, до конца года подобные договора должны быть заключены всеми медучреждениями, предоставляющими первичную помощь. С 2019 года они будут получать оплату за услуги только по договорам с НСЗУ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: врачи, договор

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:44 » Автор: Анна Мартынова
     573
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько киевлян подписали декларации с врачами Стало известно, сколько киевлян подписали декларации с врачами

Самые большие результаты - у Днепровского и Дарницкого районов.

Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохранения Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохранения

Глава Минздрава предупредила о ложной информации

Супрун рассказала, что изменится в больницах с 1 июля Супрун рассказала, что изменится в больницах с 1 июля

Больницы начнут сотрудничать с Национальной службой здоровья Украины.

В Минздраве подсказали, как правильно выбрать семейного врача В Минздраве подсказали, как правильно выбрать семейного врача

Минздрав поделился инструкцией.

Какими медуслугами украинцы смогут пользоваться бесплатно Какими медуслугами украинцы смогут пользоваться бесплатно

В Минздраве рассказали, что изменится в медицинской системе после реформы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх