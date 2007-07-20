Раздел: Общество
Стартовала вторая волна подписания договоров с медучреждениями
Список учреждений будет обнародован 15 августа.
Национальная служба здоровья Украины объявила вторую волну подписания договоров с учреждениями первичной медпомощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.
Национальная служба здоровья Украины объявила о запуске второй волны подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net
Медучреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа. Список учреждений, которые начнут получать государственное финансирование по принципу "деньги идут за пациентом", будет обнародован 15 августа.
Также Минздрав сообщает, что 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договора ранее, в июле уже получили финансирование в соответствии с количеством подписавших декларации пациентов, а также дополнительно за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларации. Общий бюджет финансирования составил 253,7 млн гривен. Деньги были распределены между учреждениями первичной медицинской помощи в 21 область Украины.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Согласно новым правилам, до конца года подобные договора должны быть заключены всеми медучреждениями, предоставляющими первичную помощь. С 2019 года они будут получать оплату за услуги только по договорам с НСЗУ.
Национальная служба здоровья Украины объявила вторую волну подписания договоров с учреждениями первичной медпомощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.
Национальная служба здоровья Украины объявила о запуске второй волны подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net
Медучреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа. Список учреждений, которые начнут получать государственное финансирование по принципу "деньги идут за пациентом", будет обнародован 15 августа.
Также Минздрав сообщает, что 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договора ранее, в июле уже получили финансирование в соответствии с количеством подписавших декларации пациентов, а также дополнительно за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларации. Общий бюджет финансирования составил 253,7 млн гривен. Деньги были распределены между учреждениями первичной медицинской помощи в 21 область Украины.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Согласно новым правилам, до конца года подобные договора должны быть заключены всеми медучреждениями, предоставляющими первичную помощь. С 2019 года они будут получать оплату за услуги только по договорам с НСЗУ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
573
0
Также советуем посмотреть
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
- В Украине запретят отключать отопление в холода
- Границу с ЕС «штурмовали» кабаны из Беларуси
- Комментатор с забавным голосом стал звездой YouTube
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
Оставьте свой комментарий