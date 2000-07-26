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Раздел: Общество  
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В Киево-Печерской лавре археологи обнаружили оборонительную стену

В Киево-Печерской лавре археологи обнаружили оборонительную стенуДля их изучения разбили разведывательные траншеи.

На территории Киево-Печерской лавры археологи обнаружили оборонительную стену XII в.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Обнаруженная достопримечательность является уникальной, ведь сейчас в Украине известны, кроме нее, еще только два объекта монументальной фортификации древнерусского времени, а конструкция выявленных фундаментов вообще пока единственная среди всех памятников Киевской Руси", - сообщил заведующий научно- исследовательского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко.

Остатки фундаментов оборонительной стены были впервые открыты и частично исследованы на небольшом участке в 1951 году археологом Владимиром Богусевич.

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В двух траншеях, которые соответствуют раскопкам Богусевича, и еще в трех траншеях впервые обнаружили остатки монументальной конструкции древнерусского времени - фундаменты разной степени сохранности с полуразрушенными фрагментами стены.
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 Теги: Киево-Печерская лавра, археологи, стена

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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