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Раздел: Общество  
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В Киеве обвалился мост

В Киеве обвалился мостНа Куреневке рухнул мост

В среду, 25 июля, возле Куреневского парка развалился мост. Коммунальные службы ремонтировали путепровод, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Ремонтные работы моста уже заканчивали.

Кирилловский путепровод находится на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (бывшая улица Фрунзе). Судя по всему, дождь размыл грунт и мост рухнул.

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Из-за обвала насыпи образовалась пробка, в которой стоят авто и трамваи.

В Киеве обвалился мост
В Киеве обвалился мост
В Киеве обвалился мост
В Киеве обвалился мост
В Киеве обвалился мост
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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