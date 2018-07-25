Раздел: Общество
Стало известно, когда откроют путепровод в Подольском районе Киева
Ожидается, что водители смогут пользоваться этим путем во второй половине дня
В Подольском районе Киева путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги остается закрытым для движения. Его планируют открыть во второй половине дня 26 июля, передает пресс-служба КГГА, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующее решение приняла комиссия Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с размытием опор во время сильной непогоды 25 июля.
Движение транспорта организовано по схеме:
в направлении ст. м. "Шулявская": ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги;
в направлении ст. м. "Почайная": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту С. Бандеры.
Путепровод в Подольском районе Киева откроют 26 июля
"Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, во второй половине дня. Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда", - сообщают в КГГА.
Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.
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В пробках также стояли трамваи. В частности, было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная из-за скопления автотранспорта после ливня.
В Подольском районе Киева путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги остается закрытым для движения. Его планируют открыть во второй половине дня 26 июля, передает пресс-служба КГГА, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующее решение приняла комиссия Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с размытием опор во время сильной непогоды 25 июля.
Движение транспорта организовано по схеме:
в направлении ст. м. "Шулявская": ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги;
в направлении ст. м. "Почайная": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту С. Бандеры.
Путепровод в Подольском районе Киева откроют 26 июля
"Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, во второй половине дня. Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда", - сообщают в КГГА.
Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.
Читайте также: В Днепровском районе Киева откроют новый парк
В пробках также стояли трамваи. В частности, было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная из-за скопления автотранспорта после ливня.
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