Раздел: Общество
Под Киевом упавшие на дороги деревья заблокировали движение
Спасатели убирают последствия непогоды.
Вследствие сильных порывов ветра и дождей вчера автодороги Белоцерковщины и Кагарлыцкого района оказались заблокированными упавшими деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online
Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСНС Киевщины из-за штормового ветра с осадками ряд деревьев на территории Белоцерковского и Кагарлыцкого районов были повалены. Часть из них упала на автодороги местного значения и заблокировала их. К счастью автомобили и люди не пострадали.
На месте «природных заторов» работали бригады спасателей Киевщины, которые при помощи пил и топоров расчистили проезжую часть дороги.
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Как отметили в ГСНС ни люди, ни техника не могут предугадать все капризы природы, поэтому в службе спасения еще раз напомнили о правилах безопасного поведения во время непредвиденных чрезвычайных ситуаций.
Вследствие сильных порывов ветра и дождей вчера автодороги Белоцерковщины и Кагарлыцкого района оказались заблокированными упавшими деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online
Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСНС Киевщины из-за штормового ветра с осадками ряд деревьев на территории Белоцерковского и Кагарлыцкого районов были повалены. Часть из них упала на автодороги местного значения и заблокировала их. К счастью автомобили и люди не пострадали.
На месте «природных заторов» работали бригады спасателей Киевщины, которые при помощи пил и топоров расчистили проезжую часть дороги.
Читайте также: На границе с Крымом построят два временных КПП
Как отметили в ГСНС ни люди, ни техника не могут предугадать все капризы природы, поэтому в службе спасения еще раз напомнили о правилах безопасного поведения во время непредвиденных чрезвычайных ситуаций.
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