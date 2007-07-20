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Раздел: Общество  
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Под Киевом упавшие на дороги деревья заблокировали движение

Под Киевом упавшие на дороги деревья заблокировали движениеСпасатели убирают последствия непогоды.

Вследствие сильных порывов ветра и дождей вчера автодороги Белоцерковщины и Кагарлыцкого района оказались заблокированными упавшими деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСНС Киевщины из-за штормового ветра с осадками ряд деревьев на территории Белоцерковского и Кагарлыцкого районов были повалены. Часть из них упала на автодороги местного значения и заблокировала их. К счастью автомобили и люди не пострадали.

На месте «природных заторов» работали бригады спасателей Киевщины, которые при помощи пил и топоров расчистили проезжую часть дороги.

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Как отметили в ГСНС ни люди, ни техника не могут предугадать все капризы природы, поэтому в службе спасения еще раз напомнили о правилах безопасного поведения во время непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Под Киевом упавшие на дороги деревья заблокировали движение
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 Теги: Киевщина, деревья

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Сегодня, 09:36 » Автор: Анна Мартынова
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