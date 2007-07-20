В Киеве вновь пробки: обнародована карта





Также тянется Подол. Полностью "стоят" Нижний и Верхний Валы, а также некоторые улицы на пересечении с ними.



[center] Также тянется Подол. Полностью "стоят" Нижний и Верхний Валы, а также некоторые улицы на пересечении с ними.[center]

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