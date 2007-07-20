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В Киеве вновь пробки: обнародована карта

В Киеве вновь пробки: обнародована карта На некоторых участках проехать невозможно.

Киев в четверг, 26 июля, из-за последствий мощного урагана сковали пробки. На некоторых дорогах движение частично затруднено, но есть участки, где проезд совсем невозможен, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

К примеру, из-за обрушения путепровода на пересечении ул. Кирилловской и Елены Телиги автомобилям приходится ехать объездными путями. О новой схеме движения сообщили в пресс-службе КГГА.

Транспорт, двигающийся по направлению к м. "Шулявская", вынужден проезжать по такому маршруту: ул. Богатырская ― ул. Луговая ― ул. Я. Ивашкевича ― ул. Вышгородская ― ул. Сырецкая ― ул. Ольжича ― ул. Елены Телиги.

По направлению к м. "Почайна": ул. Ольжича ― ул. Скляренко ― проспект Степана Бандеры.

В горадминистрации отметили, что такая схема движения будет действовать как минимум до второй половины дня 26 июля.

В Киеве вновь пробки: обнародована карта


На некоторых из этих улиц есть серьезные пробки.

В Киеве вновь пробки: обнародована карта
В Киеве вновь пробки: обнародована карта


В районе Дорогожичей транспорт тянется по ул. Мельникова почти до станции метро "Лукьяновская". Там с небольшими "зелеными" участкам в сторону центра можно доехать до пересечения с ул. Глубочицкой.

В Киеве вновь пробки: обнародована карта


В центральной части столицы тоже образовались достаточно серьезные пробки. Проезд по проспекту Победы и бульвару Шевченко затруднен от здания цирка и до самой Бессарабской площади.

В Киеве вновь пробки: обнародована карта
В Киеве вновь пробки: обнародована карта


Также тянется Подол. Полностью "стоят" Нижний и Верхний Валы, а также некоторые улицы на пересечении с ними.

[center]В Киеве вновь пробки: обнародована карта


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Левобережной части города повезло больше: локальные небольшие пробки не несут в себе угрозы для трафика.

В Киеве вновь пробки: обнародована карта
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
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