Раздел: Общество
В Киеве восстановили движение по разрушенному мосту
Ранее движение на участке перекрыли.
Движение транспорта по путепроводу в Киеве на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги возобновлено, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Ранее в "Киевавтодоре" обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.
Напомним, что потоки воды с грязью в результе сильного ливня вчера смыли часть конструкций путепровода, который сейчас проходит ремонт. В результате власти решили закрыть движение на участке.
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Сегодня утром это вызвало масштабные пробки.
Движение транспорта по путепроводу в Киеве на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги возобновлено, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Ранее в "Киевавтодоре" обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.
Напомним, что потоки воды с грязью в результе сильного ливня вчера смыли часть конструкций путепровода, который сейчас проходит ремонт. В результате власти решили закрыть движение на участке.
Читайте также: В Киеве вновь ожидается гроза
Сегодня утром это вызвало масштабные пробки.
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