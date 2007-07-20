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Раздел: Общество  
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В Киеве восстановили движение по разрушенному мосту

В Киеве восстановили движение по разрушенному мостуРанее движение на участке перекрыли.

Движение транспорта по путепроводу в Киеве на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги возобновлено, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

Ранее в "Киевавтодоре" обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.

Напомним, что потоки воды с грязью в результе сильного ливня вчера смыли часть конструкций путепровода, который сейчас проходит ремонт. В результате власти решили закрыть движение на участке.

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Сегодня утром это вызвало масштабные пробки.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 14:23 » Автор: Анна Мартынова
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